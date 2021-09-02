В Омске очевидцы поставили на колеса перевернувшуюся маршрутку

В Омске произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали восемь человек. В отношении обоих водителей вынесены постановления об административном правонарушении.

Авария произошла около девяти часов вечеров на перекрестке улицы Масленникова с проспектом К. Маркса. Автомобиль «Мицубиси Аутлендер» выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Газель». От удара микроавтобус опрокинулся, сообщили в региональном управлении МВД. Очевидцы аварии помогли пострадавшим пассажирам, а затем перевернули автобус на колеса.

В результате пострадали восемь человек. Три пассажира автобуса госпитализированы, еще пятерым назначено амбулаторное лечение. Водителя иномарки осмотрели на месте происшествия и отпустили.

Правоохранители возбудили два административных делопроизводства: по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора).

Кроме того, по факту ДТП областная прокуратура и полиция организовали проверки.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 02.09.21

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