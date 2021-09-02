В Чувашии полицейский сел пьяным за руль и сбил пешехода

В Чувашии полицейский сбил человека на дороге. Выяснилось, что правоохранитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в поселке Ибреси. Участковый уполномоченный полиции районного отдела внутренних дел, управляя УАЗ-Патриот, не справился с управлением и сбил мужчину, который стоял на дороге рядом с автомобилем КамАЗ. Пострадавшего госпитализировали.

Медицинское освидетельствование показало, что полицейский был пьян. Отмечается, что виновника уже уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Непосредственные руководители уволенного сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Чебоксары, Зоя Осколкова

Чебоксары. Другие новости 02.09.21

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