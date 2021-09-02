Впервые с 1989 года Польша ввела чрезвычайное положение на своих восточных границах.

Указ о введении 30-дневного чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за опасений массового потока мигрантов и в ожидании предстоящих российских военных учений подписал в четверг, 2 сентября, президент Польши Анджей Дуда, – сообщает французское агентство AFP.

Согласно Указу, вступающему в силу в четверг в полночь, в 183 населенных пунктах приграничной зоны будет строго запрещен доступ средств массовой информации. Польская секция Пресс-клуба уже выразила протест против «лишения общественности информации из независимых источников».

Так же, Указом предписывается, – в глубину до трех километров от государственной границы Польши строго ограничен доступ лиц, не являющихся местными жителями, запрещены демонстрации и собрания общественности. Всем, кто находится в зоне ЧП, должны быть выданы документы, удостоверяющие личность, запрещено ношение оружия.

По мнению польского правительства, чрезвычайное положение призвано ослабить напряженность на границе с Белоруссией, протяженностью 418 километров. Варшава утверждает, что «минский режим привел на свою территорию около 10 000 иракцев, чтобы вывести их на границу с Польшей, Литвой и Латвией».

Варшаву также беспокоят предстоящие российские военные учения «Запад-2021», в которых будет задействовано около 200 000 военнослужащих на территории России и Белоруссии, в том числе около десятка тысяч российских солдат у границы с Польшей.

В четверг, 2 сентября, министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявил: «Как государство, мы должны чувствовать, что наша восточная граница хорошо подготовлена ​​к различным событиям. Отсюда большое количество солдат, пограничников и полиции».

Недавно Польша направила к своей восточной границе дополнительно 2000 военнослужащих и начала строить забор из колючей проволоки, чтобы защитить его от нелегальных мигрантов.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 02.09.21

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