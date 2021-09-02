Около шести тысяч греческих врачей отправлены в неоплачиваемые отпуска

В Греции порядка 6000 работников медицинской сферы, включая врачей, мед.персонал и парамедиков были отправлены неоплачиваемые отпуска сегодня, 2 сентября, по причине отсутствия у них прививок от covid-19. Медики были должны пройти вакцинацию в срок до 1 сентября.

Как сообщает агентство AP, в некоторых городах Греции прошли акции протеста, объявленные Всегреческой федерацией работников государственных больниц (POEDIN.)

POEDIN призвала отложить на несколько недель предпринятые правительством Греции жесткие меры, поскольку уже около двух тысяч фельдшеров записались на прививку, а некоторые срочно прошли вакцинацию в среду, 1 сентября.

Федерация POEDIN также предупредила, что отстранение тысяч медиков поставит под угрозу работу многих медицинских учреждений по всей стране.

В Афинах сотни врачей и больничного персонала в сопровождении машин скорой помощи выступили против принятых мер. Подобные акции протеста прошли в Салониках и других крупных городах Греции.

По данным медицинских союзов, около 94 % врачей, 90 % медсестер и другого персонала больниц в Греции вакцинированы.

На этой неделе Высший административный суд Греции отклонил иск профсоюзов о приостановлении действия закона, который требует обязательной вакцинации персонала больниц и домов престарелых.

Афины, Иван Бабурин

Афины. Другие новости 02.09.21

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