В Армении в ДТП пострадало более 30 человек

Пресс-служба МЧС Армении в четверг, 2 сентября, сообщила о крупном ДТП с участием автобуса, результате которого пострадало более 30 человек, – пишут Известия.

ДТП произошло в Араратской области на трассе Мхчян-Бюраван. Автобус марки FAW выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из салона двум пассажирам, которые оказались заблокированы.

В больницу города Арташат были доставлены 18 пострадавших, 14 человек отправили в медицинский центр Эребуни Еревана, еще одного потерпевшего в мед.центр города Масис.

Ереван, Иван Бабурин

Ереван. Другие новости 02.09.21

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