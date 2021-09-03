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Пятница, 3 сентября 2021, 13:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Чувашии грузовик слетел с моста

Фото: ГУ МВД по Республике Чувашия

В Чувашии погиб мужчина при падении грузовика с моста. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло сегодня утром на 726-м километре автодороги М-7 «Волга» в Козловском районе. Грузовик Iveco рухнул с моста через реку Белая Воложка.

Предположительно, водитель не справился с управлением.

«От полученных травм житель Орловской области скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – добавили в полиции.

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