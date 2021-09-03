В Чувашии грузовик слетел с моста

В Чувашии погиб мужчина при падении грузовика с моста. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
ДТП произошло сегодня утром на 726-м километре автодороги М-7 «Волга» в Козловском районе. Грузовик Iveco рухнул с моста через реку Белая Воложка.
Предположительно, водитель не справился с управлением.
«От полученных травм житель Орловской области скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – добавили в полиции.
Чебоксары, Зоя Осколкова
Чебоксары. Другие новости 03.09.21
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