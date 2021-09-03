На фото прокуроров с ветераном в Барнауле обнаружили топорный фотошоп

Сотрудники барнаульской прокуратуры выложили в Instagram фотографию с ветераном. Пользователи тут же обвинили авторов снимка в фотошопе.

Фотография была сделана у мемориала памяти погибших советских воинов, где прокуроры вместе с ветераном Натальей Донских возложили цветы. На одном фото женщина стоит одна у памятника, а на втором к ней присоединились два человека в форме.

Вот только дело в том, что на втором снимке очень похоже на то, что прокуроров вставили с помощью графического редактора. Пользователи в комментариях сразу же на это указали.

veteran_prok_alt/Instagram

Тем временем, прокуратура Алтайского края начала проверку. В ведомстве сообщили, что выяснят, кто именно ведет эту страничку в соцсети. При этом в прокуратуре прочеркнули, что ветераны в Барнауле действительно часто проводят совместные мероприятия с действующими сотрудниками.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 03.09.21

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