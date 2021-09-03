В США появились афганские «девочки-невесты»

В США разгорается скандал, связанный с появившейся информацией о случаях, когда во время эвакуации из Афганистана на пунктах для беженцев были замечены пожилые мужчины в сопровождении несовершеннолетних девушек, которых они называли «невестами», – сообщает агентство Associated Press (AP).

В эвакуационных центрах в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​в Висконсине США были выявлены случаи, когда афганские несовершеннолетние девушки были представлены властям в качестве «жен» или «невест» пожилых мужчин. Принимая во внимание, что детские браки в Афганистане не редкость, а в США существует строгая политика против подобного явления, назревает нешуточный скандал. Кроме того у американских официальных органов существуют серьезные подозрения в торговле людьми в среде афганских беженцев, что влечет за собой судебное преследование.

Associated Press, ссылаясь на некий «внутренний документ», пишет, что Госдеп уже потребовал начать расследование после того, как появилась информация, что предполагаемые «дети-невесты» были доставлены в Форт Маккой в ​​Висконсине.

«Персонал Форта Маккой на условиях анонимности подтверждает, что занют о случаях, когда несовершеннолетние девушки представлялись женами взрослых афганских мужчин. Также есть информация о полигамных семьях», – пишет АР.

В другом документе, с которым ознакомилось агентство AP, говорится, что в транзитном пункте для беженцев в Абу-Даби были случаи изнасилования афганских девушек пожилыми мужчинами, за которых они были вынуждены выйти замуж, чтобы бежать из Афганистана.

Официальные представители США в Объединенных Арабских Эмиратах выражают свою обеспокоенность, сложившейся ситуацией, в связи с чем отправили дипломатическую телеграмму в Вашингтон с предупреждением о ситуации с малолетними «невестами».

Официальной реакции со стороны уполномоченных органов на представленную АР информацию пока не последовало.

Вашингтон, Иван Бабурин

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