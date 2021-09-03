Комплексы «Бук» и «Панцирь» отразили очередную ракетную атаку израильских ВВС

Сирийские силы ПВО в пятницу, 3 сентября, отразили очередную атаку ВВС Израиля, уничтожив 21 ракету из 24, – сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Вадим Кулить сообщил: «Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» уничтожена 21 ракета».

Российский контр-адмирал также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки Джебхат Ан-Нусра*.

Также, по словам Вадима Кулитя, в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Телль-Малед подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Вастия, один военнослужащий вооруженных сил Сирии получил ранение.

* организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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