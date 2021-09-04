В школе Нижнего Новгорода произошло массовое отравление

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту массового отравления в одной из школ. По предварительным данным, пострадали около 40 человек.

Речь идет о гимназии №13, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. У учеников начальных классов выявили кишечную инфекцию.

Специалисты ведомства сделали смывы с объектов внешней среды, взяли пробы воды и пищевых продуктов. Учебный процесс в начальной школе гимназии будет приостановлен.

Прокуратуре уточнили, что информация о количестве пострадавших проверяется. Пока подтвержден только один случай отравления, никто не госпитализирован, состояние у всех удовлетворительное. «Остальные – это родители обратились», – сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 04.09.21

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