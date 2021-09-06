Мужчина с топором устроил погром в ветклинике после смерти собаки

В Красноярске мужчина вооружился топором и разгромил мебель в ветеринарной клинике, где умерла его собака. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в одной из ветклиник в Советском районе краевого центра. Постоянный клиент учреждения оставил свою собаку для проведения медицинских манипуляций. Животное скончалось.

Узнав по телефону от сотрудников о смерти питомца, хозяин пришел в ветклинику с топором. Он повредил телевизор в холле и стойку администратора.

«В настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении полиции.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 06.09.21

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