Отказавшихся вакцинироваться от COVID-19 пилотов в «Аэрофлоте» отстраняют от полетов

«Аэрофлот» отправил в отпуск без сохранения зарплаты шестерых пилотов после их отказа вакцинироваться от коронавируса, – сообщают РИА Новости.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин подтверждает, что шесть пилотов действительно были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации.

В свою очередь «Ведомости» сообщают, что Шереметьевский профсоюз (ШПЛС) пожаловался на 10 таких случаев и направил письмо на имя гендиректора «Аэрофлота».

В письме профсоюза на имя Михаила Полубояринова от 6 сентября говорится: «В отношении некоторых отказавшихся вакцинироваться пилотов изданы приказы об отстранении от работы и прекращении начислений заработной платы, и этим лишили их семьи средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры».

Также в письме за подписью главы ШПЛС Игоря Дельдюжова говорится, что профсоюз просит отменить приказы и вернуть пилотов к работе, – «такая ситуация создает излишнюю социальную напряженность и подталкивает летчиков к увольнению».

Дельдюжов утверждает, что в других авиакомпаниях пилотов не отстраняют из-за отказа от вакцинации.

«Представитель «дочки» «Аэрофлота» – АК «Россия», – пишут «Ведомости», подтвердил, что в компании не отстраняют пилотов от работы по этому основанию, в «Победе» тоже ориентируются на позицию президента страны – вакцинация должна быть добровольной».

Всего в «Аэрофлоте» работают более 2300 пилотов. По данным профсоюза, в компании привилось 84% сотрудников.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.09.21

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