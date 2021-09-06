В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса «нипах»

В индийском штате Керала у 11 человек выявлены симптомы смертельно опасного вируса «нипах», их состояние стабильно, – сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения штата Вина Джордж.

О смерти 12-летнего мальчика от вируса «нипах» сообщили накануне власти Кералы. Медицинские службы штата начали проверку 251 человека, которые контактировали с погибшим подростком.

Вина Джордж сообщила телеканалу NDTV, что в медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции сейчас находятся 38 человек, у 11 из которых проявились симптомы вируса «нипах». Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования».

Вирус «нипах» распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

Дели, Иван Бабурин

Дели. Другие новости 07.09.21

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