В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса «нипах»

В индийском штате Керала у 11 человек выявлены симптомы смертельно опасного вируса «нипах», их состояние стабильно, – сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения штата Вина Джордж.
О смерти 12-летнего мальчика от вируса «нипах» сообщили накануне власти Кералы. Медицинские службы штата начали проверку 251 человека, которые контактировали с погибшим подростком.
Вина Джордж сообщила телеканалу NDTV, что в медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции сейчас находятся 38 человек, у 11 из которых проявились симптомы вируса «нипах». Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования».
Вирус «нипах» распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.
Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.
Дели, Иван Бабурин
Дели. Другие новости 07.09.21
Отказавшихся вакцинироваться от COVID-19 пилотов в «Аэрофлоте» отстраняют от полетов. / В Крыму избрали меру пресечения подозреваемым в повреждении газопровода. / Переворот в Гвинее может погубить российскую и мировую алюминиевую промышленность. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube