Госпитализирован министр энергетики Германии

С заседания комитета бундестага срочно госпитализирован министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Причина госпитализации неизвестна, – сообщила Bild со ссылкой на собственную информацию, пишут РИА Новости.

Около 21.00 по берлинскому времени (22.00 мск) скорая помощь доставила 63-летнего Альтмайера в клинику «Шарите». Министр экономики и энергетики ФРГ принимал участие в заседании комитета бундестага по экономике, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в Берлине.

По информации Bild, Альтмайер жаловался на плохое самочувствие еще до заседания, кроме того, он испытывал затруднения в речи. Точная причина госпитализации неизвестна.

В октябре 2019 года Альтмайер также оказался в больнице. Он упал после речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, спускаясь с подиума, после этого министр был госпитализирован. Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. По данным СМИ, некоторое время Альтмайер находился без сознания, он получил перелом носовой кости, но уже на следующий день был выписан.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 07.09.21

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