Красноярскому бизнесмену Быкову дали 13 лет колонии по делу об убийствах

Свердловский районный суд Красноярска на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил бизнесмена, экс-депутата краевого заксобрания Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в организации двойного убийства в 1994 году. Гособвинение просило для экс-главы Красноярского алюминиевого завода 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Суд установил, что в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт из-за несправедливого, по мнению последнего, распределения доходов, сообщает краевая прокуратура. После возникших разногласий перед автомобилем, в котором находился Быков, прогремел взрыв. Быков расценил это как покушение, после чего приказал убить конфликтовавшего с ним члена преступной группы и его близкого друга.

Организацию и совершение убийства Быков поручил своему знакомому. 24 июля 1994 года потерпевших расстреляли из огнестрельного оружия, когда те передвигались на автомобиле по территории Свердловского района Красноярска.

Исполнителям уже вынесены обвинительные приговоры в 1997 и 2012 годах. Быков вину не признал, назвав дело против него сфабрикованным.

Защита бизнесмена заявила, что обжалует вынесенный приговор.

Надзорное ведомство сообщило, что завершено расследование по еще двум уголовным делам в отношении Быкова. Речь идет о подстрекательстве к убийству по найму и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Продолжается следствие по делу о руководстве организованным преступным сообществом.

В 90-е годы Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода и Федерацию бокса России, избирался депутатом заксобрания края. В начале 2000-х бизнесмен обвинялся в совершении ряда тяжких преступлений (организация покушения и незаконный оборот оружия), его приговорили к условному сроку.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 07.09.21

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