Жительницу Барнаула и ее внучек осудили за ложный донос о педофилии

Апелляционная инстанция признала законным и обоснованным приговор Октябрьского районного суда Барнаула в отношении местной жительницы и ее внучек за ложный донос о педофилии. Об этом сообщила прокуратура Алтайского края. В сексуальном надругательстве девушки обвинили своего деда, а бабушка подтвердила ложные показания против своего экс-супруга.

Суд установил, что жительница Барнаула, вступив в предварительный преступный сговор с внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них сексуального насилия. Одна из девушек сообщила в полицию, что несколько лет назад, когда ей было 15, к ней домогался экс-супруг бабушки. Ее слова подтвердила вторая внучка и сама женщина.

В результате в отношении мужчины возбудили дело, но в ходе его расследования указанные родственницами факты не подтвердились. Более того, переписка, изъятая из базы хранения сотового телефона одной из заявительниц, подтвердила их замысел на оговор, отметили в прокуратуре.

Суд признал всех троих фигуранток дела виновными в даче заведомо ложных показаний (ч. ч. 2 ст. 307 УК РФ). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года условно, с установлением всем испытательного срока 1 год. Кроме того, с бывшей супруги потерпевшего в его пользу взыскано 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

По информации местных СМИ, в сговоре также участвовал зять потерпевшего. Суд приговорил его к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы условно. Члены семьи решили обвинить пожилого родственника в педофилии из-за «квартирного вопроса» – он хотел выкупить половину дома, который построил для своей семьи.

Барнаул, Наталья Петрова

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