На Алтае дети облили друга бензином и подожгли

В Алтайском крае подростки гуляли во дворе и подожгли друга. В результате ребенок оказался в больнице с ожогами половины тела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Горняке. 14-летний мальчик находился на территории домовладения с двумя сверстниками. «Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости от юноши», – говорится в сообщении.

В результате пострадавший получил ожог 50% тела и был доставлен в медицинское учреждение. По словам врачей, несмотря на серьезные ожоги, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Барнаул, Зоя Осколкова

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