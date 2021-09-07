Вооруженный киркой и ножом мужчина напал на известного режиссера

В Токио вооруженный киркой и ножом мужчина повредил автомобиль, в котором находился известный режиссер Такеши Китано. В результате нападения никто не пострадал.

Инцидент произошел поздно вечером возле офиса телекомпании TBS, где Китано выступал в прямом эфире. Когда режиссер сел в автомобиль, чтобы ехать домой, неизвестный подошел к машине и начал бить ее киркой.

В результате были повреждены лобовое стекло и другие элементы авто. По последним данным, сам 74-летний Китано не пострадал.

Нападавшего задержали на месте преступления, сообщает государственная телекомпания NHK.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 07.09.21

Теперь «сотрудники Госуслуг»: в Свердловской области появились новые схемы IT-мошенничества. / Ростовчанка получила маткапитал по поддельным документам. / В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»