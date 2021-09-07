В Казани 12 человек попали в больницу после обеда в кафе

20 жителей Казани отравились, пообедав в местном кафе, 12 пострадавшим потребовалась госпитализация. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

За три последних дня в ведомство поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения. «Госпитализировано 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз сальмонеллез подтвержден у восьми заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе», – говорится в сообщении.

Установлено, что все заболевшие питались в кафе «Эклер». При этом они употребляли яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом. В пробах указанных блюд специалисты обнаружили сальмонеллы энтеритидис и бактерии группы кишечной палочки.

Болезнь передавалась от двух сотрудников – повара и официанта. Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения требований санитарных правил. Деятельность кафе временно приостановлена до решения суда.

Казань, Зоя Осколкова

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