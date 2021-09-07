В Бразилии задержан бывший пресс-секретарь Дональда Трампа

Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа, был задержан сегодня, 7 сентября, в аэропорту федеральной полицией Бразилии, – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Metropoles.

По сообщению издания, Джейсон Миллер был задержан в зоне для частных рейсов, когда собирался сесть на частный самолет, чтобы лететь в Соединенные Штаты.

Бывший пресс-секретарь экс-президента США в Бразилии участвовал в конференции консерваторов, встречался с президентом страны Жаиром Болсонару, депутатом Эдуарду Болсонару и бывшим главой МИД Эрнесту Араужу.

Джейсон Миллер был задержан по ордеру Верховного суда, с критикой которого в Бразилии во вторник, 7 сентября, проходят многотысячные митинги, его задержали для дачи показаний по его возможному участию в антидемократических действиях в Бразилии.

Демонстрации в защиту президента Болсонару в день независимости Бразилии прошли с целью защитить его от нападок со стороны Верховного суда и парламента, которые зачастую действуют вразрез политике, проводимой президентом страны.

Бразилиа, Иван Бабурин

Бразилиа. Другие новости 07.09.21

Суд запретил захоронения на Митрофановском кладбище Челябинска. / В Севастополе собака набросилась на ребенка на детской площадке. / На Украине чиновница использовала черную магию в служебных интригах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»