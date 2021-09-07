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В Латвии во время работ по укреплению границы было украдено три миллиона евро

При выполнении работ по строительству и укреплению границ с Белоруссией и Россией бюро внутренней безопасности Латвии выявило кражу более €3 млн.,– пишут Известия со ссылкой на издание Delfi.

В отношении двух сотрудников погранслужбы, специалиста по технадзору и представителей предприятия бюро внутренней безопасности попросила прокуратуру республики начать уголовное преследование. Речь идет о заключении договоров на строительство инфраструктуры латвийско-российской и обустройство латвийско-белорусской границах.

Представители Бюро заявили, что уже есть доказательства того, что представители предприятия для снижения строительных издержек решили совершить мошеннические действия.

Сотрудники погранслужбы и специалист по технадзору не предъявили претензии о неподобающем выполнении договорных обязательств, а, напротив, согласовали работы и утвердили их выполнение, зная о том, что предприятие подало недостоверную информацию о выполнении работ.

Рига, Иван Бабурин

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