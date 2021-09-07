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Среда, 8 сентября 2021, 00:54 мск

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Мигранты устроили акцию протеста в Латвии

Размещенные в центре временного содержания «Муцениеки» в Латвии мигранты устроили акцию протеста из-за карантина, пообещав сломать забор, за которым их держат, а также пригрозили голодовкой, – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV3.

Мигранты считают, что их права нарушены, они недовольны ограничением выезда за пределы центра, а также они заявляют, что могут предъявить сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19.

«Муцениеки» – Центр содержания лиц, ищущих убежище, практически полностью заполнен мигрантами, попавших в Латвию из Белоруссии. Из-за выявленных случаев коронавируса Центр был закрыт на карантин. Его постояльцам запретили выход за пределы огражденной территории. В основном это выходцы из стран Ближнего Востока.

Как сообщает TV3, «Граждане третьих стран, прибывшие из Белоруссии, вышли на территорию перед центром и выбросили боксы с едой, привезенной для них».

«Мы хотим попасть в Германию, а не оставаться в Латвии», – заявили телеканалу участники акции протеста. Они потребовали открыть ворота, чтобы получить возможность продолжить путь в Германию.

Рига, Иван Бабурин

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