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Европол: Бельгия и Нидерланды – кокаиновые центры Европы

Согласно информации, обнародованной в отчете Европола во вторник, 7 сентября, Бельгия и Нидерланды стали основными центрами незаконного оборота кокаина в Европе, вытеснив Испанию в качестве основного маршрута въезда в европейские страны. Объем изъятого кокаина в Антверпене в 2020 году составил 65,6 тонны, – пишет Le Figaro.

Преступные организации используют порты Роттердама (Нидерланды), Гамбурга (Германия) и особенно Антверпена (Бельгия) для ввоза наркотиков в Нидерланды, воспользовавшись возросшими поставками кокаина, в основном из Колумбии, – говорится в отчете Европола, подготовленном в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

«Растущие объемы контейнерных перевозок грузов, а также использование больших мощностей портовых терминалов Антверпена, Роттердама и Гамбурга превратили Север Европы в «эпицентр рынка кокаина, вытеснив Пиренейский полуостров в качестве основного пункта ввоза кокаина», – отмечается в отчете Европола.

В 2020 году объем изъятий кокаина в Антверпене составил 65,6 тонны. В феврале 2021 года в Германии и Бельгии произвели рекордное изъятие 23 тонн наркотиков, спрятанных в морских контейнерах.

«Кокаин стал вторым по распространенности наркотиком в Западной и Центральной Европе после каннабиса, по последним оценкам, число потребителей в 2020 году составило 4,4 миллиона человек», – говорится в отчете Европола.

Гаага, Иван Бабурин

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