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Среда, 8 сентября 2021, 02:09 мск

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Фронт национального сопротивления Афганистана выступил с призывом к мировому сообществу

В аккаунте Twitter Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана сегодня, 8 сентября, появилось сообщение с призывом к международному сообществу остановить геноцид в стране.

В заявлении говорится: «Фронт национального сопротивления Афганистана обращается с призывом к международному сообществу, ООН и другим международным и региональным организациям остановить геноцид по вине талибов* в Панджшере».

Отряды сопротивления отказались признать состав нового правительства Афганистана, объявленный представителем движения Талибан* во вторник, 7 сентября.

* организация признана террористической и запрещена в России

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