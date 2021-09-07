Фронт национального сопротивления Афганистана выступил с призывом к мировому сообществу

В аккаунте Twitter Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана сегодня, 8 сентября, появилось сообщение с призывом к международному сообществу остановить геноцид в стране.
В заявлении говорится: «Фронт национального сопротивления Афганистана обращается с призывом к международному сообществу, ООН и другим международным и региональным организациям остановить геноцид по вине талибов* в Панджшере».
Отряды сопротивления отказались признать состав нового правительства Афганистана, объявленный представителем движения Талибан* во вторник, 7 сентября.
* организация признана террористической и запрещена в России
Кабул, Иван Бабурин
Кабул. Другие новости 08.09.21
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