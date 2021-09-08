Один человек погиб, трое пропали после аварии с катером в Баренцевом море

Катер с пятью рыбаками перевернулся в районе бухты Долгая Щель в Баренцевом море. Одного человека спасли, еще один найден мертвым, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета РФ. Следователи возбудил уголовное дело.

7 сентября Пятеро жителей поселка Лиинахамари Мурманской области отправились на рыбалку в Баренцево море. Сильной волной их катер перевернуло, троих рыбаков выбросило за борт.

«Два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения», – рассказали в пресс-службе СКР.

Позже спасатели обнаружили тело одного из рыбаков. Поиск еще трех человек продолжается. МЧС задействовало вертолет Ми-8.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст. 263 УК РФ). они отправили тело погибшего на экспертизу и выясняют обстоятельства случившегося.

Мурманск, Наталья Рязанова

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