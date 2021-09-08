В Сочи будут судить самокатчика, сбившего ребенка

В Сочи перед судом предстанет самокатчик, сбивший маленькую девочку. Ребенок получил тяжелую травму.

По информации краевого управления СК РФ, вечером 22 августа в Сочи 44-летний мужчина на электросамокате наехал на малолетнюю девочку. В результате ребенок получил перелом лобной кости. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, девочке причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье – арест на срок до шести месяцев.

В настоящее время расследование дела завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Сочи, Наталья Петрова

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