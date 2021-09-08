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Среда, 8 сентября 2021, 14:26 мск

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На оружейном заводе в Польше прогремел взрыв

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв. По последним данным, погиб один человек. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Взрывчатые вещества сдетонировали на заводе Mesko. Отмечается, что в этот момент их перекладывала 41-летняя сотрудница предприятия, которая впоследствии скончалась от полученных травм.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб. По словам работников завода, это первый подобный случай за последние 30 лет.

Mesko производит боеприпасы и ракеты, а также комплектующие для крупнейших оружейных компаний мира.

Варшава, Зоя Осколкова

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