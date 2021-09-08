Талибы проникли в посольство Норвегии в Кабуле

Посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге сообщил сегодня, 8 сентября, что боевики движения Талибан* вошли в норвежское посольство в Кабуле, – пишут РИА Новости.

Хауге написал в своем аккаунте в Twitter: «В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно».

Как сообщают другие СМИ со ссылкой на соц.сети, талибы* собрали в мешки вещи из посольства Норвегии, которые они посчитали мусором. Судя по фотографиям, которые попали в Сеть, в утиль полетели диск с норвежскими рождественскими песнями, книги и DVD с мультфильмом. Также на кадрах видно, как один из членов группы тестирует гребной тренажер, а другие с интересом рассматривают деревянные лыжи с кандагарскими креплениями.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 08.09.21

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