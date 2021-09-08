Семь бойцов сирийских правительственных войск погибли в Дераа

Семь сирийских военных погибли и еще трое пострадали в провинции Дераа в результате срабатывания взрывного устройства на дороге, – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности.

Автомобиль, в котором ехали военнослужащие, подорвался на взрывном устройстве, заложенном на дороге между деревнями Нафиа и Айн Закар, – сообщил источник.

Подразделения сирийской армии ранее заняли город Дераа-Баляд, являвшийся последним оплотом бандформирований на юге САР. Отказавшиеся сложить оружие и примириться боевики, группируются и укрепляют свои позиции сейчас в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд. Сирийские военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и самодельных взрывных устройств.

Ранее официальный Дамаск и незаконные вооруженные формирования в Дераа достигли соглашения, подразумевающего, в том числе, возможность снятия статуса террористов в случае, если они сдадут оружие. Армия, свою очередь, должна установить блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией, а также для поиска оружия и боеприпасов. Все несогласные с этими условиями боевики должны покинуть провинцию, после формирования списков им предоставят автобусы.



На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение и заявили, что не намерены выполнять условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение. Главари боевиков заявили о срыве соглашения уже после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие успели 293 боевика.



Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 08.09.21

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