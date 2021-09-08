Около ста палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля

В результате столкновений с израильскими военнослужащими около города Наблус на Западном берегу пострадали не менее ста палестинцев вечером в среду, 8 сентября, – сообщает палестинский Красный полумесяц.

В среду, 8 сентября к столкновениям с израильскими военными призывали палестинцев все палестинские фракции и группировки для «поддержки палестинских заключенных в израильских тюрьмах»,.

Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

Газа, Иван Бабурин

Газа. Другие новости 09.09.21

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