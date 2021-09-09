Суд в Новосибирске эвакуировали из-за гранатомета в сумке

В Заельцовском районном суде Новосибирска подсудимая заявила, что у нее в сумке гранатомет и граната. Потребовалась экстренная эвакуация.

Женщину обвиняли в мошенничестве, войдя в здание суда, она заявила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Приставы немедленно связались с экстренными службами и полицией и сообщили о происшествии.

В результате сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания. Никаких взрывоопасных вещей обнаружено не было.

В настоящее время Заельцовский районный суд Новосибирска вернулся к работе в штатном режиме.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 09.09.21

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