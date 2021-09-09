В Нижнем Новгороде кадеты получили ожоги глаз

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку в кадетской школе, где дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Число пострадавших уточняется.

«По предварительным данным, самочувствие детей ухудшилось во время работы в образовательной организации кварцевой лампы, в результате чего подростки вынуждены были обратиться в медицинские учреждения за помощью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

К медикам обратились кадеты из старшего класса. Учащиеся рассказали родителям, что работники учреждения якобы забыли вовремя выключить кварцевую лампу.

Число пострадавших детей уточняется. «Сейчас мы собираем сведения из медицинских организаций», – рассказал представитель прокуратуры «Интерфаксу».

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 09.09.21

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