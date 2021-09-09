Иркутская блогерша собрала 74 административных протокола за год

Полиция Иркутска оштрафовала местную жительницу за угрозу жизни ребенка ради эффектного ролика для блога. С начала года молодая мама совершила 74 административных правонарушения, сообщили в региональном УМВД.

Иркутянка опубликовала в соцсети ролик со своей маленькой дочерью, которую везла на переднем сидении стоя и заставляла танцевать. При этом, во время видеосъемки женщина вела машину на приличной скорости.

Вместо лайков ролик собрал множество возмущенных комментариев, а некоторые пользователи соцсети даже обратились в полицию. Сотрудники провели проверку и составили протокол за нарушение требований к перевозке детей.

«Автоинспекторы установили, что автолюбительница 74 раза с начала года совершала нарушения, в числе которых нарушение скоростного режима, требований сигналов светофоров и стоп линии», – пояснили в полиции.

Женщина накопила 57 неоплаченных штрафов на сумму в 35 тыс. рублей. За этот инспекторы составили на нее еще 24 протокола – за неисполнение наказания в срок.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 09.09.21

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