Российские АЗС может ожидать череда банкротств

Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов заявил сегодня, что сети АЗС может ожидать череда банкротств.

«С начала года оптовые цены на бензин выросли на 20-30%, а розничные – на 3-6%, что может привести к банкротству ряда АЗС», – рассказал г-н Маслов.

Представитель Shell в России обратил внимание, что в две трети розничных продаж топлива в стране приходится на независимые АЗС, которые его не производят и не продают оптом, они покупают товар на бирже. Те же компании, которые перерабатывают сырье, продают его потом и за границу, имеют возможность компенсировать убытки от розничной торговли.

По словам Виталия Маслова, проблема заключается в том, что «у нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна».

Также он добавил, что в сложившейся ситуации банки отказывают многим независимым сетям в кредитах.

«В России сильно падает рентабельность розничной торговли топливом из-за роста доли безналичного расчета. Маслов объяснил, что за эквайринг банки берут около 1,5% от стоимости топлива на АЗС, что в среднем в полтора раза выше ставок в ресторанах быстрого питания. В результате российские заправки отдают около 20% валового дохода в качестве комиссии банкам» – сообщил Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов, пишет РБК.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.09.21

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