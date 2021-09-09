Австриец мумифицировал тело матери, чтобы получать ее пособие

Австрийская полиция сообщила сегодня, 9 сентября, что в Тироле в подвале одного из домов недалеко от Инсбрука было обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины, скончавшейся более года назад. Тело матери хранил ее сын с целью продолжать получать ее пособие, – пишет Le Figaro.

«В ходе расследования выяснилось, что эта 89-летняя женщина умерла в июне 2020 года, а ее 66-летний сын сохранил тело, чтобы и дальше получать пособие», – говорится в заявлении полиции.

Задержанный подозреваемый признался, что заморозил покойную, затем, с целью нераспространения запаха при выделении физиологических жидкостей из тела, обмотал ее повязками и поместил в емкость с наполнителем для кошачьего туалета.

«В результате всех проведенных манипуляций труп оказался «мумифицированным» – пояснил общественному каналу ORF Хельмут Гуфлер, заведующий отделением полиции, занимающимся мошенничеством с социальными пособиями.

О подозрительной ситуации в полицию сообщил почтальон, когда недавно попросил подозреваемого показать получателя пособий, что сделать тот отказался.

Житель Австрии обвиняется в мошенничестве с целью незаконного получения социальных пособий и сокрытии трупа.

Вена, Иван Бабурин

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