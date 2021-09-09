В Чехии произошла массовая эвакуация жителей из-за боеприпаса времен Второй мировой войны

Около тысячи жителей района Острава-Поруба в Чехии были эвакуированы из своих домов сегодня, 9 сентября, – сообщает чешский ресурс Novinky.

Во время проведения земляных работ была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны. В результате ЧП сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Также полиция эвакуировала несколько школ и офисов в Доме сестер.

Из старых домов частного сектора Острава-Поруба, были эвакуированы пожилые и «малоподвижные люди» люди.

Полиция перекрыла автомобильное движение и перемещение пешеходов в районе обнаружения боеприпаса.

В 19.00 полицейские взрывотехники обезвредили бомбу на полигоне. Разрушений и пострадавших нет. Жители Острава-Поруба вернулись в свои дома.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 09.09.21

Австриец мумифицировал тело матери, чтобы получать ее пособие. / Российские АЗС может ожидать череда банкротств. / В Севастополе девица съела чебуреков на 12 тысяч ворованных рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»