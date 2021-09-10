Два боевика с самодельной бомбой уничтожены в Дагестане

Два боевика уничтожены в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Сегодня ночью на части территории Буйнакского района Дагестана был введен режим КТО. Силовики искали участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщал оперативный штаб республики.

По данным источника в правоохранительных органах республики, спецоперация проводилась в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская, передавал ТАСС. В ходе розыскных мероприятий в лесном массиве были обнаружены два вооруженных боевика. Им было предложено сдаться, но бандиты в ответ открыли стрельбу. Ответным огнем они были уничтожены. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы. В машине преступников нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщает агентство со ссылкой на НАК.

Потерь среди гражданского населения и правоохранителей нет.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 10.09.21

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