Американцы раскритиковали афганца, который выложил фото скудной порции еды из лагеря беженцев в Техасе

Афганец вызвал бурю возмущения в социальных сетях в США. Хамид Ахмади поделился в Интернете фотографией скромного рациона питания, полученного им в лагере беженцев Форт-Блисс в штате Техас. Афганец, который был эвакуирован из Кабула и сейчас живет в палатке с семьюдесятью своими соотечественниками, опубликовал в Twitter фотографию двух маленьких кусочков курицы, нескольких кусочков арбуза и хлеба.

«Я не жалуюсь, но я получил это на обед, а следующий прием пищи не раньше двенадцати часов. Жизнь беженца может быть безопасной, но никогда не бывает легкой », – написал Ахмади на фотографии.

Это вызвало бурю эмоций среди американских пользователей Интернета, и подавляющее большинство их откликов прозвучали крайне негативно. Многие считают, что афганец не должен жаловаться на качество еды, которую ему обеспечивают из денег американских налогоплательщиков.

Многие при этом добавляли – если афганцу что-то не нравится, он может вернуться обратно на родину. «Может быть, вы могли бы продать iPhone, с которого отправляете фото, и сможете позволить себе несколько пятизвездочных обедов. Или вы могли бы поменяться местами со многими бездомными американскими ветеранами», – написала, например, одна женщина.

Другие пользователи заступились за афганца. «У вас есть полное право жаловаться. Даже беженцы имеют свои права, и это смешно, что вы получаете так мало еды», – написал один пользователь.

Сейчас в Форт-Блисс в Эль-Пасо, штат Техас, находится более 4300 беженцев. «Ситуация здесь не так хороша, как мы ожидали», – сказал Ахмади региональной станции KTSM. «Проблема в том, что правительство Техаса было совершенно не готово», – добавил он.

Помимо продуктов питания, военную базу критиковали за недостаточную гигиену, в том числе за мусор на полу в ванных комнатах и ​​забитые раковины.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 10.09.21

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