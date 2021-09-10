Директор школы в Ингушетии устроила в котельную три десятка родственников

В Ингушетии директор общеобразовательного учреждения Ингушетии оформила около 30 родственников на работу в одной котельной. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«В одной школе директор умудрилась оформить 28 котельщиков, может, четверо из них числились операторами. Начали сокращать, все вычищать там, создали конкурсную комиссию, выбрали человека, вице-премьер Тимур Фаттахов занимается этим делом. И что вы думаете? Эти люди во главе с директором чуть ли не шваброй начали гонять проверяющих, говоря, что они их родственников лишают работы», – цитирует Калиматова «Интерфакс».

Сотрудники на работу не ходили, а только числились, по сути, они были «мертвыми душами».

Кроме того, главы региона рассказал, как в прошлом году возникли сложности с вводом в эксплуатацию ряда новых школ. Дело в том, что подрядчик решил установить самодельные котлы вместо заводских.

«У нас дошло до того, что восемь школ в 2020 году у нас не открылось, потому что самодельные котлы с соседнего региона привезли, две-три недели ждали. Если бы школа в другом регионе или городе не работала бы полдня без тепла, половину ответственных должностных лиц выгнали бы и посадили бы кого-нибудь ", – отметил руководитель субъекта.

Магас, Зоя Осколкова

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