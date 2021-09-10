В МИДе РФ указали послу США на недопустимость вмешательства в выборы

О категорической недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России было заявлено послу США Джону Салливану сегодня, 10 сентября, – сообщили в МИД РФ.

Как сообщают Известия со ссылкой на МИД РФ, «в ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации».

Посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ сегодня, 10 сентября, и находился в министерстве около 20 минут. По итогам встречи от общения со СМИ он отказался.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.09.21

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