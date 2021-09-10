Смартфоны Xiaomi подверглись блокировке в Крыму

Крымские пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с блокировкой своих гатжетов. Как выяснилось, компания Xiaomi сама начала блокировать использование своих смартфонов во многих частях мира. С проблемой столкнулись жители таких стран, как Куба, Иран, Сирия, Северной Корея, Судан и, в том числе, – российский Крым.

РИА Новости со ссылкой на XDA-developers сообщают, что после нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.

В условиях продажи, которые опубликованы на официальном сайте Xiaomi, есть предупреждение, что компания запрещает продавать свою продукцию в определенных регионах: «Клиент не может экспортировать Продукцию, приобретенную у Продавца, в любую страну или территорию или третьему лицу, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма».

Предположительно, Xiaomi таким образом борется с «серыми» устройствами, то есть теми, что были перевезены на указанные территории нелегально.

Однако, как сообщают некоторые СМИ, пользователи смартфонов Xiaomi уже нашли способ обхода блокировки.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.09.21

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