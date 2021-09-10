На войне с террором американские технологические гиганты заработали десятки миллиардов долларов

Почти 44 миллиарда долларов заработали Microsoft , Amazon , Google , Facebook и Twitter на контрактах с правительством США в рамках «борьбы с террором» после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, – пишет сегодня, 10 сентября, Le Figaro.

С 2004 года Пентагон потратил 43,8 миллиарда долларов на приобретение услуг технологических гигантов.

В отчете, выпущенном активистами MPower Change и LittleSis, подробно описывается, как Пентагон, Министерство внутренней безопасности, а также несколько государственных агентств пользовались услугами технологических гигантов на протяжении более 15 лет.

«В последние годы особенно выделялись Amazon и Microsoft» – говорится в отчете.«Так, с 2015 по 2019 год Amazon увеличил количество своих прямых и субподрядных военных контрактов в 5 раз, Microsoft – в 8. В период с 2016 по 2018 год количество военных контрактов, подписанных Microsoft, увеличилось почти в 6 раз. Что касается Amazon, то 86% контрактов и субподрядов с правительством США, начиная с 2004 года, было заключено с агентствами, играющими центральную роль в глобальной войне с терроризмом», – утверждают авторы отчета.

Также в отчете упоминаются связи с «оборонкой» компания Google и, в меньшей степени, Twitter.

Согласно данным, собранным с помощью сайта Tech Inquiry, где публикуется в открытом доступе база данных государственных контрактов США, начиная с 2004 года, Пентагон потратил 43,8 миллиарда долларов на услуги Microsoft , Amazon , Google , Facebook.

Также на услуги IT-гигантов Министерство внутренней безопасности потратило 348 миллионов, Государственный департамент -258 миллионов, администрация общих служб – 244 миллиона и Министерство юстиции -138 миллионов, – пишут в своем отчете активисты MPower Change и LittleSis.

Авторы отчета также обращают внимание на то, что некоторые бывшие государственные чиновники теперь занимают должности в технологических гигантах. Например, Джаред Коэн, бывший глава Госдепартамента, стал генеральным директором Google, а Стив Панделидес, бывший сотрудник ФБР, теперь отвечает за безопасность удаленных вычислений Amazon (AWS).

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 10.09.21

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