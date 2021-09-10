Из-за случаев кори США приостановили эвакуацию афганцев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила сегодня на брифинге, что эвакуация афганцев из Кабула в США приостановлена в связи выявлением у некоторых из них случаев кори, – сообщает ТАСС.

«Эвакуация приостановлена в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью среди жителей Афганистана, которых уже доставили в США. Сейчас они находятся на карантине», – сообщила Джен Пскаи.

Также пресс-секретарь Белого дома сообщила, что отправка рейсов с афганцами в США приостановлена по просьбе федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.09.21

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