Израильские ПВО отразили ракетную атаку со стороны сектора Газа

Ракету, выпущенную палестинскими радикалами из сектора Газа по территории Израиля, перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол» в пятницу, 10 сентября, – информируют Известия со ссылкой на сообщение армии обороны Израиля.

В сообщении израильской армии говорится: «Террористы в Газе только что выпустили ракету в сторону Израиля. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол».

Незадолго до этого, на границе с сектором Газа, прозвучали сирены оповещения о возможной ракетной атаке.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 10.09.21

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