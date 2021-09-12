На Сахалине закрыли переправу на материк и отменили часть поездов из-за циклона

Сахалин лишился водной связи с материком из-за плохой погоды: власти закрыли паромную переправу Холмск-Ванино. Это стало следствием мощного циклона, который принес на остров ливни. Часть региона подтоплена, десятки селей перекрыли движение поездов и едва не сломали плотину на водохранилище в Макаровском районе.

Сильные ливни обрушились на центральную часть Сахалина 11 сентября. Больше всего пострадали Углегорский и Поронайский районы, в Макаровском районе введен режим ЧС. Села Новое и Восточное оказались под угрозой затопления, но власти решили пока не эвакуировать людей.

Селевые потоки в нескольких местах перекрыли трассу Южно-Сахалинск – Оха и железнодорожные пути.

«Железнодорожное сообщение приостановлено. Закрыто движение поездов на участке Поронайск-Заозерное. Отменены пассажирские поезда по направлениям Победино-Поронайск, Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Ноглики», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ухудшение погоды стало причиной закрытия переправы Ванино-Холмск с 10:30 часов 12 сентября. Ожидается, что переправа снова заработает во второй половине дня 13 сентября.

Жители города Макарова остались без воды из-за грязевых потоков, рухнувших в водохранилище на ручье Худозава. Сотрудникам удалось предотвратить обрушение плотины, они всю откачивали воду. Местные власти наладили подвоз населению воды на автоцистернах.

13 сентября школы в Макарове будут закрыты, в детских садах будут работать только дежурные группы. Сельские образовательные учреждения продолжат работу в штатном режиме.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 11.09.21

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