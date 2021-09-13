В Башкирии водитель погиб в ДТП с лошадью

В Башкирии молодой водитель сбил лошадь. В результате погиб один человек, а также животное. Пострадали два пассажира. Об этом сообщили в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла на дороге между Белорецком и Учалами. Kia Spectra сбила на дороге лошадь, а затем опрокинулась в кювет.
На место происшествия прибыли медики, сотрудники полиции и спасатели. Причины ДТП устанавливаются.
Водитель машины погиб. Лошадь от полученных травм скончалась. Кроме того, пострадали два пассажира 2002 года рождения.
Уфа, Зоя Осколкова
Уфа. Другие новости 13.09.21
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