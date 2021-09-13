В Словакии задержан начальник республиканской полиции

Временно исполняющий обязанности начальника Словацкой полицейской инспекции Петер Шольц и четверо следователей Национального агентства по уголовным делам (NAKA) были задержаны в понедельник, 13 сентября, по подозрению в подтасовке показаний свидетелей.

Петер Шольц был задержан прямо в офисе своими подчиненными.

Петер Шольц работает в полиции с 1994 года, 11 июня текущего года был назначен ВРИО начальника полицейской инспекции Словакии. Тогда он сменил обвиненного в коррупции и лишенного государственной службы Адриана Сабо.

По данным СМИ Словакии, двое из четырех задержанных, следователи NAKA Ян Чурилла и Павол Дурка, обвиняются в злоупотреблении полномочиями государственного служащего и воспрепятствовании правосудию. Все задержанные следователи связаны с деятельностью группы полиции, которая работала по коррупционному делу среди бывших руководителей в правоохранительных органах Словакии.

Также местные СМИ сообщают, что в ходе расследования коррупционного скандала после смены республиканского правительства в прошлом году, покончили с собой помещенные под стражу бывшие начальники полиции Тибор Гашпар и Милан Лучанский.

Генеральная прокуратура и областная прокуратура Братиславы пока никак не комментируют это дело.

Глава оппозиционной Смерско-Словацкой социал-демократической партии, бывший премьер-министр Роберт Фицо убежден, что начат постепенный демонтаж системы, основанной на манипуляциях заявлениями свидетелей.

Министр внутренних дел Словакии Роман Микулец, а также другие представители правящей коалиции, напротив, подвергли критике процедуру проверки в национальной инспекции.

Братислава, Иван Бабурин

Братислава. Другие новости 13.09.21

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