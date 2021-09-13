Задержан последний участник побега из ИВС в Истре

Александр Мавриди, последний из сбежавших 6 августа из истринского изолятора временного содержания, задержан сегодня, 13 сентября, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии, – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция обнаружила мужчину в московском районе Митино на улице Дубравной. Подозреваемый попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили его и доставили в территориальный отдел Следственного комитета. После того, как специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.

Резонансный побег пяти человек из ИВС в Истре произошел 6 августа текущего года. Четверо беглецов проходили по делам о кражах. Александр Мавриди обвиняется в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.09.21

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