В Великобритании не хватает 50 тысяч врачей

Британский профсоюз медработников выступил в понедельник, 13 сентября, с заявлением, что Англию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей, – сообщает РИА Новости.

British Medical Association (BMA) в воем сообщении говорит: «Количество врачей в Англии еще больше отстало от их числа в сопоставимых по численности населения странах Евросоюза. Можно ожидать, что из-за нехватки медработников, которая оценивается в 50 тысяч специалистов, эта зима станет одной из худших в истории здравоохранения с точки зрения спроса и отставания в оказании медицинской помощи».

Также в ВМА обратили внимание на то, что в Англии на тысячу человек приходится 2,8 врача, тогда как средний показатель в ЕС составляет 3,7.

«Последние данные показывают, что ситуация сейчас еще сильнее ухудшилась и сокращение числа врачей первичной и вторичной медицинской помощи привело к увеличению нехватки до 50 191 врача», – говорится в сообщении медицинского профсоюза.

Председатель совета British Medical Association Чаанд Нагпол заявил: «Зима – невероятно трудное время для службы здравоохранения, и в прошлом году мы почти справились с вызовами COVID-19 вдобавок к обычной нагрузке. С приближением сезона гриппа и с еще меньшим количеством персонала в этом году совершенно неизвестно, насколько хорошо справятся наши службы, если они вообще справятся. И это еще без учета огромного отставания в оказании медицинской помощи, которое было вызвано пандемией».

По оценкам ВМА, финансирование на здравоохранение должно быть увеличено на 10 миллиардов фунтов стерлингов с заявленных 154,9 миллиарда фунтов стерлингов на 2023-2024 года.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 13.09.21

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