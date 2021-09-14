В самарской школе детей накормили супом с пауками

В одной из школ Самары дети пожаловались, что в их супе были пауки. Прокуратура начала проверку.

Сообщение о пауках в супе, которые обнаружили ученики школы №116 во время обеда в столовой образовательного учреждения, появилось в социальных сетях. На еду пожаловались учащиеся четвертого класса.

«По информации о ненадлежащем качестве питания в МБОУ школа №116 прокуратурой Железнодорожного района Самары проводится проверка. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора», – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Кроме того, прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении.

Самара, Зоя Осколкова

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